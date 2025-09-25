Дания планирует активировать 4-ю статью НАТО

«Дания планирует активировать 4-ю статью устава НАТО», — заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.



Окончательное решение в Дании пока не принято. Если 4-я статья будет активирована, это будет первый случай в истории страны.



По словам Поульсена, нет никаких доказательств причастности России к запуску неопознанных беспилотников в воздушное пространство Дании.



По его словам, за запуском беспилотников стоят «профессионалы», а инцидент представляет собой «гибридную атаку».



Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать причастность России.



Для справки, 4-я статья устава НАТО была задействована семь раз за всю историю Альянса. Последний раз она была задействована в 2022 году, когда ряд стран Восточной Европы запросили её после вторжения России в Украину.







