Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дания планирует активировать 4-ю статью НАТО


25.09.2025   13:17


«Дания планирует активировать 4-ю статью устава НАТО», — заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

Окончательное решение в Дании пока не принято. Если 4-я статья будет активирована, это будет первый случай в истории страны.

По словам Поульсена, нет никаких доказательств причастности России к запуску неопознанных беспилотников в воздушное пространство Дании.

По его словам, за запуском беспилотников стоят «профессионалы», а инцидент представляет собой «гибридную атаку».

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать причастность России.

Для справки, 4-я статья устава НАТО была задействована семь раз за всю историю Альянса. Последний раз она была задействована в 2022 году, когда ряд стран Восточной Европы запросили её после вторжения России в Украину.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна