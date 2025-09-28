В Тбилиси, по обвинению в совершении наркопреступления, задержано 6 человек

28.09.2025 14:04





В Тбилиси, по обвинению в совершении наркопреступления, задержано 6 человек. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



В ведомстве подчеркнули, что в качестве наказания за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.



«По обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии незаконной реализации наркотических веществ в крупном и особо крупном размере задержаны: Г. Д. 1995 г. р., ранее судимый Н. С. 1971 г. р., и граждане иностранных государств: Н. Х. 2003 г. р., Р. Б. 1969 г. р., А. И. 1983 г. р. и Л. Х. 1983 г. р.



В результате личного досмотра и обыска в жилых домах обвиняемых, сотрудниками правоохранительных органов, а также во время проведенного следственного эксперимента, с указанных обвиняемыми локаций в качестве вещественных доказательств были изъяты размещенные для последующей реализации наркотические вещества: «Альфа-ПВП», «сушеная марихуана», «Метадон» и «Мефедрон».



В результате следственных действий также были изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических веществ, мобильные телефоны и деньги.



Следствие ведется по статьям 260-й, 260-й терция и 260-й кварта УК Грузии»,- говорится в заявлении МВД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





