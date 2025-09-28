Суд заключил под стражу гражданина Ирана, обвиняемого во ввозе в Грузию 200 килограммов героина

Гражданину Исламской Республики Иран, задержанному за ввоз в Грузию наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде лишения свободы.



По данным следствия, обвиняемый ввез в Грузию 200 килограммов героина. Стоимость партии на черном рынке превышает 50 миллионов долларов.



Задержанный вину не признает и утверждает, что был лишь наемным водителем фуры и не имел никакой информации о незаконном грузе. По данным следствия, автомобиль въехал в Грузию из Ирана через Азербайджан через пограничный контрольно-пропускной пункт «Красный мост». Следствие утверждает, что автомобиль должен был выехать из Грузии в Болгарию.



В отношении гражданина Ирана ведется расследование по нескольким статьям УК, в том числе предусматривающих заключения сроком до 20 лет или пожизненное.





