Кит Келлог: Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России

29.09.2025 11:26





Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине дальнобойные удары по территории России.



В интервью Fox News на вопрос о том, является ли позицией президента США, что Украина может осуществлять дальнобойные удары по России, Кит Келлог ответил: «Прочитав, что он сказал, что сказал вице-президент и что сказал секретарь Рубио, ответ - «да»». Келлог добавил, что в этом плане не существует неприкосновенных мест.



По его словам, украинцы не хотят американских войск на месте, они хотят вооружение и право его применять.



По его словам Россия не выигрывает войну, потому что если бы это было так, то сейчас они были бы в столице Украины.



«Россия не выигрывает эту войну, если бы она выигрывала войну, то они были бы в Киеве, в Одессе», — отметил Келлог.





