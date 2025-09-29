Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кит Келлог: Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России


29.09.2025   11:26


Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине дальнобойные удары по территории России.

В интервью Fox News на вопрос о том, является ли позицией президента США, что Украина может осуществлять дальнобойные удары по России, Кит Келлог ответил: «Прочитав, что он сказал, что сказал вице-президент и что сказал секретарь Рубио, ответ - «да»». Келлог добавил, что в этом плане не существует неприкосновенных мест.

По его словам, украинцы не хотят американских войск на месте, они хотят вооружение и право его применять.

По его словам Россия не выигрывает войну, потому что если бы это было так, то сейчас они были бы в столице Украины.

«Россия не выигрывает эту войну, если бы она выигрывала войну, то они были бы в Киеве, в Одессе», — отметил Келлог.


