В Тбилисском городском суде объявлена ​​эвакуация


01.10.2025   17:28


В Тбилисском городском суде объявлена ​​эвакуация. По существующей информации, в суд поступил звонок в связи с бомбой.

Все судебные процессы в суде на данный момент приостановлены. Ворота суда закрыты. На месте находятся правоохранители и представители соответствующих ведомств.

После выхода из здания суда часть адвокатов связывает происходящее с делом Гелы Удзилаури, задержанного по делу об убийстве Левана Джангвеладзе. До поступления сообщения о бомбе в рассмотрении дела был объявлен перерыв.


