Глава СГБ утверждает, что звонки о бомбах поступают из Украины

02.10.2025 10:48





Для нагнетания напряженности поступает много звонков о якобы заложенных где-то бомбах, — заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе в программе «Имеди LIVE».



Ведущий задал Мдинарадзе вопрос: «Ещё одно странное предвыборное явление — сообщения о наличии взрывных устройств в различных учреждениях. Например, в суде было несколько подобных фактов. С чем это можно связать, если у вас есть какие-то соображения?».



«У меня есть мнение и информация, что [звонки осуществляются] из одной из стран, откуда нам прислали «гексоген», откуда ведется определенное планирование. Понятно, что к счастью для этой страны, это неэффективно и бесполезно, но всё же оттуда идёт много подобных сообщений, которые часто совпадают с сообщениями тех, кто делает звонки. Это не случайное совпадение. Это коррелирует, это связано. Поступает много звонков для нагнетания определенной напряженности, как будто где-то заложена бомба. В связи с этим нам приходится тратить определенные ресурсы. Выезжают саперы, проверяют, согласно протоколу, мы же обязаны в случае любого звонка, независимо от того, насколько мы уверены и знаем, заранее обладаем информацией о том, что там или здесь может поступить звонок, мы всё равно обязаны следовать протоколу, потому что это подразумевают нормы безопасности», — отметил Мдинарадзе.







