Полиция раскрыла дело о краже до 25 тонн топлива

02.10.2025 11:19





В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Потийского городского отдела полиции Департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел задержали троих ранее судимых за различные преступления лиц: Д.К., 1975 года рождения, С.Ч., 1986 года рождения, и Ж.П., 1997 года рождения. Они обвиняются в совершении кражи в особо крупном размере, совершенной группой лиц.



Наказание за данное преступление составляет до 10 лет лишения свободы.



В ходе расследования установлено, что обвиняемые, в разное время работавшие на автозаправочной станции в Поти, тайно похитили с этой же автозаправочной станции до 25 тонн топлива стоимостью 47 496 лари, группой лиц с целью незаконного присвоения.



В результате проведенных по делу следственных действий сотрудники правоохранительных органов установили личности всех трех лиц, причастных к преступлению, и задержали их в качестве обвиняемых.



Расследование продолжается по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 177 Уголовного кодекса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





