Полиция задержала Руслана Шамахия, экс-главу ГУ ДКБ региона Самегрело

05.10.2025 11:22





Задержан бывший руководитель главного управления Департамента конституционной безопасности в Самегрело-Верхней Сванети Руслан Шамахия, - информацию об этом подтвердил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, расследование ведётся по статье 236 УК («незаконное приобретение - хранение оружия»).



По словам Дарахвелидзе, проводятся следственные действия, детали станут известны позднее.





