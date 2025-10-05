Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Полиция задержала Руслана Шамахия, экс-главу ГУ ДКБ региона Самегрело


05.10.2025   11:22


Задержан бывший руководитель главного управления Департамента конституционной безопасности в Самегрело-Верхней Сванети Руслан Шамахия, - информацию об этом подтвердил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

По его словам, расследование ведётся по статье 236 УК («незаконное приобретение - хранение оружия»).

По словам Дарахвелидзе, проводятся следственные действия, детали станут известны позднее.


