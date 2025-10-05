Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МВД навестил правоохранителей, пострадавших во время акции протеста в Тбилиси 4 октября


05.10.2025   13:19


Министр внутренних дел Гека Геладзе навестил пострадавших сотрудников правоохранительных органов, пострадавших на протестной акции, прошедшей 4 октября в Тбилиси.

Министр получил от врачей подробную информацию о состоянии здоровья пострадавших силовиков и поблагодарил полицейских за достойное исполнение служебных обязанностей.

«Вчера на насильственной акции пострадали более 30 полицейских, часть из них выписана домой с травмами средней тяжести. В медицинском учреждении остаются только два сотрудника правоохранительных органов, состояние которых вчера было достаточно тяжёлым, а сегодня наблюдается относительная стабилизация. По словам врачей, им вскоре станет лучше. Хочу поблагодарить каждого полицейского, участвовавшего во вчерашней акции — пропорциональная сила была применена на довольно высоком уровне. Также хочу, чтобы общество знало: на любое нарушение закона будет самое жёсткое реагирование. Мирного свержения не произошло, но с уверенностью могу сказать, что имел место мирный разгон», — заявил Гека Геладзе.


