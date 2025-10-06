|
|
|
В Тбилиси задержан мужчина, ранивший полицейского в шею ножом
06.10.2025 00:16
МВД Грузии сообщает, что задержан 33-летний гражданин М.Г., обвиняемый в нападении на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.
«Следствием установлено, что обвиняемый на проспекте Кетеван Дедоплис в Тбилиси нанёс ножевое ранение в область шеи патрульному инспектору — капитану полиции, 31-летнему Б.Б. Пострадавший доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь; угрозы его жизни нет.
Орудие преступления — нож — изъято в качестве вещественного доказательства», — говорится в заявлении МВД.
По статье обвинения мужчине грозит до 11 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна