В Тбилиси задержан мужчина, ранивший полицейского в шею ножом

06.10.2025 00:16





МВД Грузии сообщает, что задержан 33-летний гражданин М.Г., обвиняемый в нападении на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.



«Следствием установлено, что обвиняемый на проспекте Кетеван Дедоплис в Тбилиси нанёс ножевое ранение в область шеи патрульному инспектору — капитану полиции, 31-летнему Б.Б. Пострадавший доставлен в больницу, где получает медицинскую помощь; угрозы его жизни нет.



Орудие преступления — нож — изъято в качестве вещественного доказательства», — говорится в заявлении МВД.



По статье обвинения мужчине грозит до 11 лет лишения свободы.





