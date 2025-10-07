Возле офиса премьер-министра Франции произошел взрыв

07.10.2025 13:31





Возле резиденции премьер-министра Франции произошел взрыв. Об этом сообщают французские СМИ.



По сообщениям СМИ со ссылкой на очевидцев, взрыв произошёл недалеко от места, где сегодня должны были собраться политические лидеры для обсуждения кризиса во Франции.



По данным СМИ, после взрыва загорелся припаркованный рядом автомобиль.



Причина инцидента пока неизвестна. На место происшествия были мобилизованы пожарные службы.





