Одна из задержанных в связи с событиями в Тбилиси 4 октября – гражданский активист Нана Сандер


08.10.2025   10:28


В рамках следствия, начатого полицией по событиям в Тбилиси 4 октября, задержана гражданский активист Нана Сандер.

По информации МВД Грузии, следствие в отношении лиц, принимавших участие у президентского дворца на улице Атонели, ведется по статьям 317-й, 222-й, 225-й и 187-й Уголовного кодекса Грузии.

Напомним, что в рамках следствия уже задержано 23 человека, среди них 18 гражданских активистов, а 5 человек проходят по обвинению в организации акции. По информации МВД Грузии, 3 человека находятся в бегах.

Дела об избрании меры пресечения в отношении 18 гражданских активистов суд пока не рассматривал.


