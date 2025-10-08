|
|
|
Одна из задержанных в связи с событиями в Тбилиси 4 октября – гражданский активист Нана Сандер
08.10.2025 10:28
В рамках следствия, начатого полицией по событиям в Тбилиси 4 октября, задержана гражданский активист Нана Сандер.
По информации МВД Грузии, следствие в отношении лиц, принимавших участие у президентского дворца на улице Атонели, ведется по статьям 317-й, 222-й, 225-й и 187-й Уголовного кодекса Грузии.
Напомним, что в рамках следствия уже задержано 23 человека, среди них 18 гражданских активистов, а 5 человек проходят по обвинению в организации акции. По информации МВД Грузии, 3 человека находятся в бегах.
Дела об избрании меры пресечения в отношении 18 гражданских активистов суд пока не рассматривал.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна