До 36 увеличилось число задержанных участников протестов в Тбилиси 4 октября

09.10.2025 11:03





Полиция задержала еще одного участника протестных беспорядков, произошедших в Тбилиси 4 октября параллельно муниципальным выборам. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



События, которые власти расценивают как попытку госпереворота, полиция расследует по четырем статьям УК: призывы к свержению власти, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участие в групповом насилии, уничтожении чужого имущества.



Общее число задержанных в рамках дела достигло 36. Судя по всему, в ближайшее время это число увеличится еще больше.



«Сотрудники правоохранительных органов продолжают соответствующие следственные действия с целью установления остальных ответственных лиц и привлечения их к уголовной ответственности», – заявили в МВД.



4 октября параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где попытались прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще несколько часов.



В тот же день полиция задержала пятерых оппозиционных политиков, которые выступали организаторами протестного митинга. Это Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и Паата Манджгаладзе. Им вменяют призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до 9 лет лишения свободы.



Другим задержанным инкриминируют попытку захвата объекта особого значения, а также участие в групповом насилии.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





