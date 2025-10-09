Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
До 36 увеличилось число задержанных участников протестов в Тбилиси 4 октября


09.10.2025   11:03


Полиция задержала еще одного участника протестных беспорядков, произошедших в Тбилиси 4 октября параллельно муниципальным выборам. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

События, которые власти расценивают как попытку госпереворота, полиция расследует по четырем статьям УК: призывы к свержению власти, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участие в групповом насилии, уничтожении чужого имущества.

Общее число задержанных в рамках дела достигло 36. Судя по всему, в ближайшее время это число увеличится еще больше.

«Сотрудники правоохранительных органов продолжают соответствующие следственные действия с целью установления остальных ответственных лиц и привлечения их к уголовной ответственности», – заявили в МВД.

4 октября параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где попытались прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще несколько часов.

В тот же день полиция задержала пятерых оппозиционных политиков, которые выступали организаторами протестного митинга. Это Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и Паата Манджгаладзе. Им вменяют призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Другим задержанным инкриминируют попытку захвата объекта особого значения, а также участие в групповом насилии.


