До 36 увеличилось число задержанных участников протестов в Тбилиси 4 октября
09.10.2025 11:03
Полиция задержала еще одного участника протестных беспорядков, произошедших в Тбилиси 4 октября параллельно муниципальным выборам. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
События, которые власти расценивают как попытку госпереворота, полиция расследует по четырем статьям УК: призывы к свержению власти, блокирование или захват объектов особого значения, руководство или участие в групповом насилии, уничтожении чужого имущества.
Общее число задержанных в рамках дела достигло 36. Судя по всему, в ближайшее время это число увеличится еще больше.
«Сотрудники правоохранительных органов продолжают соответствующие следственные действия с целью установления остальных ответственных лиц и привлечения их к уголовной ответственности», – заявили в МВД.
4 октября параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где попытались прорваться в президентскую резиденцию. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще несколько часов.
В тот же день полиция задержала пятерых оппозиционных политиков, которые выступали организаторами протестного митинга. Это Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и Паата Манджгаладзе. Им вменяют призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до 9 лет лишения свободы.
Другим задержанным инкриминируют попытку захвата объекта особого значения, а также участие в групповом насилии.
Новости-Грузия
