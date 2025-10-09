СГБ: В рамках дела о «Гексогене» проведён обыск в одной из квартир обвиняемого

По информации Службы государственной безопасности, в связи с делом о «гексогене» установлена ещё одна «конспиративная квартира», арендованная обвиняемым Денисом Журавлёвым в тбилисском районе Глдани, где проведён обыск.



По их данным, в результате были обнаружены компьютерные микросхемы различных размеров, документы и сумма денег.



«В Службе государственной безопасности продолжаются оперативно-розыскные и следственные действия по делу о «гексогене».



Напомним, 11 сентября СГБ распространила информацию о задержании двух граждан Украины и обнаружении в автомобиле 2,4 кг взрывчатого вещества «гексоген», также изъяты 8 мобильных телефонов, компьютер, крупная сумма денег, сим-карты и «кокаин».





