В НАТО обсуждают вооруженный ответ на вторжения российских дронов и истребителей

09.10.2025 13:06





В НАТО хотят повысить для Владимира Путина издержки от той гибридной войны, которую он ведет против стран альянса, и четко сформулировать меры противодействия провокациям, рассказали Financial Times четыре представителя блока. Среди обсуждаемых предложений – вооружить разведывательные беспилотники, наблюдающие за российской армией, и скорректировать правила ведения боевых действий, чтобы пилоты, патрулирующие восточную границу, могли легче вступать в бой и сбивать нарушителей. Также обсуждается проведение военных учений на границе с Россией, особенно на более отдаленных и хуже охраняемых участках.



Пересмотр правил открытия огня – одна из наиболее неотложных задач, отметили два представителя НАТО. Некоторые страны требуют от пилотов своих истребителей визуально подтвердить угрозу перед вступлением в бой, другие же позволяют открывать огонь на основании данных радара или оценки уровня угрозы, исходя из направления или скорости враждебного объекта. Когда в сентябре три российских истребителя на 12 минут залетели в воздушное пространство Эстонии, встретившие их итальянские пилоты пришли к выводу, что они не представляют непосредственной угрозы. По словам представителей Польши, из 19 проникших в страну российских дронов были сбиты лишь те, про которые было непонятно, несут ли они оружие; у остальных его не было, их сочли разведывательными аппаратами.



Обсуждение ответа на расширение Путиным гибридной войны инициировали приграничные с Россией государства при поддержке Франции и Великобритании, затем к нему подключились другие страны, пишет FT. По словам одного из чиновников НАТО, некоторые настаивают на необходимости действовать более агрессивно, чтобы усилить фактор сдерживания; другие советуют придерживаться более консервативного подхода.



Послав беспилотники в европейские страны, Россия перешла важный символический рубеж, но таким образом, «чтобы сохранить возможность отнекиваться и привычно растворять факты в опровержениях, насмешках и версиях», считает Александр Баунов, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Но проблема гибридных атак очевидна: они дают такой же гибридный эффект, отмечает он:



ЕС и НАТО получают возможность реагировать смешанно: использовать российские атаки как повод мобилизоваться, но не признавать в них нападения, активирующие пятую статью [устава о коллективной обороне]. НАТО вполне способно разумно повысить собственный болевой порог до безопасного для себя и своей репутации уровня. На уклончивые атаки России НАТО дает ощутимый, но столь же уклончивый ответ, демонстрируя пока не столько трусость, сколько искусство дифференцировать уровни угроз.

Об этом же говорит Мэтью Уиттакер, представитель США в НАТО. По его словам, он «каждый день» работает с союзниками, чтобы сформулировать «лучшие варианты» в ответ на «асимметричную и гибридную войны». Крайне важно «чтобы у нас было достаточно ступенек на лестнице эскалации», отметил Уиттакер.





