В Тбилиси совершено нападение на сотрудников погранслужбы Польши

Нападение на сотрудников пограничной службы Польши произошло в Тбилиси 8 октября. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на официальные ведомства.



«В результате инцидента двое наших сотрудников получили серьезные травмы головы и были госпитализированы», — сказал пресс-секретарь главы Пограничной службы Анджей Южвяк.



По его словам, нападавшие были вооружены ножами и металлическими балками. Одного из пострадавших уже прооперировали, другого готовят к операции.



Грузинская полиция начала следствие. Информации о задержании виновных до сих по не поступало.



Польские офицеры находились в Тбилиси в рамках операции по возвращению на родину депортированных граждан Грузии. Миссию организовало Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).





