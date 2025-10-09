|
|
|
В Тбилиси совершено нападение на сотрудников погранслужбы Польши
09.10.2025 15:46
Нападение на сотрудников пограничной службы Польши произошло в Тбилиси 8 октября. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на официальные ведомства.
«В результате инцидента двое наших сотрудников получили серьезные травмы головы и были госпитализированы», — сказал пресс-секретарь главы Пограничной службы Анджей Южвяк.
По его словам, нападавшие были вооружены ножами и металлическими балками. Одного из пострадавших уже прооперировали, другого готовят к операции.
Грузинская полиция начала следствие. Информации о задержании виновных до сих по не поступало.
Польские офицеры находились в Тбилиси в рамках операции по возвращению на родину депортированных граждан Грузии. Миссию организовало Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна