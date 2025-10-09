Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси совершено нападение на сотрудников погранслужбы Польши


09.10.2025   15:46


Нападение на сотрудников пограничной службы Польши произошло в Тбилиси 8 октября. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на официальные ведомства.

«В результате инцидента двое наших сотрудников получили серьезные травмы головы и были госпитализированы», — сказал пресс-секретарь главы Пограничной службы Анджей Южвяк.

По его словам, нападавшие были вооружены ножами и металлическими балками. Одного из пострадавших уже прооперировали, другого готовят к операции.

Грузинская полиция начала следствие. Информации о задержании виновных до сих по не поступало.

Польские офицеры находились в Тбилиси в рамках операции по возвращению на родину депортированных граждан Грузии. Миссию организовало Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).


