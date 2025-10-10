|
МВД арестовало еще одного человека в связи с событиями 4 октября
10.10.2025 14:31
Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают круглосуточно проводить оперативно-следственные действия с целью выявления и задержания лиц, которые 4 октября в Тбилиси совершили насильственные действия, — говорится в заявлении МВД.
По информации ведомства, в рамках расследования уголовного дела сотрудники Департамента центральной криминальной полиции задержали ещё одного человека — Г.К.
«Всего полицией задержано 46 человек. Правоохранители продолжают комплексное изучение собранных доказательств, чтобы в отношении всех участников преступления были приняты соответствующие правовые меры.
Расследование ведётся по статьям 317, 222, 225 и 187 УК Грузии», — отмечается в заявлении.
