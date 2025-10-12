|
По обвинению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны три человека
12.10.2025 12:38
По обвинению в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны три человека.
По сводкам МВД Грузии, в результате досмотра автомобилей, а также личного обыска обвиняемых в Тбилиси патруль-инспекторами в качестве вещественных доказательств было изъято огнестрельное оружие разных моделей и патроны.
«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время, сотрудниками Главного управления по Тбилиси Департамента патрульной полиции МВД Грузии, по обвинению в противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия задержаны 3 человека: Ц. К. 2004 года рождения, А. И. 1985 года рождения и ранее судимый Д. К. 1983 года рождения.
В виде наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
В результате досмотра автомобилей, а также личного обыска обвиняемых в Тбилиси патруль-инспекторами в качестве вещественных доказательств было изъято огнестрельное оружие разных моделей и патроны.
Следствие ведется по статье 236-й, часть 3-я и 4-я», - говорится в информации МВД Грузии.
