По факту участия в иностранной террористической организации и пособничестве террористической деятельности задержаны трое граждан Грузии

13.10.2025 14:18





Контртеррористический центр Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) провёл специальную операцию в пяти различных локациях Аджарского региона в рамках расследования по факту участия в иностранной террористической организации и содействия террористической деятельности. В результате задержаны три гражданина Грузии.



Об этом заявил первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе на специальном брифинге.



«На основании доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведённых контртеррористическим центром, были выявлены определённые террористические активности. Члены джамаата т.н »такбиристов», исповедующие террористическую идеологию, имели связи с влиятельными лидерами террористической организации »Исламское государство», находящимися за рубежом. По их указаниям и для реализации будущих террористических целей они создали группировку, основанную на радикально-экстремистской идеологии. Эти лица отличались особой агрессивностью по отношению к последователям других религий.



Согласно имеющимся данным, члены указанной группировки планировали незаконно ввезти на территорию Грузии влиятельных членов террористической организации »Исламское государство» и под их руководством создать определённый плацдарм. Они обеспечивали бы незаконный приём и размещение единомышленников, оказывали бы логистическую поддержку и использовали бы территорию Грузии в качестве транзитной зоны для террористических целей.



В результате следственных мероприятий, проведённых ранним утром, были изъяты предметы с террористической символикой, взрывчатые вещества, большое количество боеприпасов и огнестрельного оружия, военное снаряжение, мобильные телефоны и другие электронные устройства, содержащие информацию, а также значительные суммы денежных средств в различных валютах и другие важные доказательства.



Расследование ведётся по статьям 236 и 328 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, участие в иностранной террористической организации и содействие террористической деятельности. Преступление наказывается лишением свободы сроком до 17 лет», — заявил Лаша Маградзе.





