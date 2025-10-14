Полиция изъяла огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах

14.10.2025 10:59





Полиция изъяла огнестрельное оружие и боеприпасы в Тбилиси и регионах – арестованы 9 человек. Информация предоставлена ​​МВД.



«В результате проведенных в разное время оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главных управлений патрульной полиции Кахети и Мцхета-Мтианети Департамента патрульной полиции МВД, а также Управлений полиции Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми, Квемо-Сванети и Самегрело-Земо-Сванети изъято незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержано 9 человек.



Преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.



За незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны: К.А., 1982 года рождения; К.А., 1993 года рождения; З.Б., 1995 года рождения; Н.Х., 1995 года рождения; Т.К., 1968 года рождения; Р.Ф., 1988 года рождения; а также 2 ранее судимых лица: 1979 г.р. З.Ц. и 1949 г.р. Р.А.



Сотрудниками правоохранительных органов в результате досмотра личных вещей, автомобилей и жилых помещений обвиняемых изъято огнестрельное оружие различных видов, в том числе револьверы, пистолеты, 2 ручные гранаты и 238 боевых патронов.



Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236 УК РФ», — говорится в сообщении.





