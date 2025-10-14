|
По обвинению в незаконном обороте наркотиков были арестованы 4 человека
14.10.2025 11:21
По данным МВД, в регионе Самегрело-Земо-Сванети по обвинению в незаконном обороте наркотиков были арестованы 4 человека.
В ходе обыска личных вещей, транспортных средств и мест временного проживания арестованных по обвинению в незаконном обороте наркотиков в качестве вещественных доказательств было изъято большое количество различных видов наркотических средств, предназначенных для сбыта, в том числе 74 упаковки амфетамина, метадона и марихуаны.
«По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также в содействии их незаконному сбыту арестованы: Б.Д., 1962 года рождения, З.А., 1968 года рождения, а также граждане Турецкой Республики: Э.Ч., 1996 года рождения, и М.М., 1997 года рождения», — сообщает МВД.
Расследование ведётся по статьям 260, части 2 и 3, пунктам «а» Уголовного кодекса, а также по статье 260, части 6, пунктам «а» Уголовного кодекса.
Наказание за эти преступления составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
