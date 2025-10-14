Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Марнеули по обвинению в попытке убийства задержан один человек


14.10.2025   15:19


По сводкам МВД Грузии, в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, сотрудниками Марнеульского районного управления Департамента полиции региона Шида Картли по обвинению в попытке убийства задержан гражданин М. Ш. 1996 года рождения.

По информации ведомства, в виде наказания за указанное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

«Следствием установлено, в одном из ресторанов, расположенных в Марнеули, на почве ссоры обвиняемый острым предметом нанес разные повреждения гражданину М. О. 1999 года рождения и скрылся с места преступления. Потерпевший доставлен в одну из местных клиник. Обвиняемый был задержан по горячим словам. Следствие ведется по статье 19-108-й УК Грузии»,- говорится в информации МВД Грузии.


