В Марнеули по обвинению в попытке убийства задержан один человек

14.10.2025 15:19





По сводкам МВД Грузии, в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, сотрудниками Марнеульского районного управления Департамента полиции региона Шида Картли по обвинению в попытке убийства задержан гражданин М. Ш. 1996 года рождения.



По информации ведомства, в виде наказания за указанное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.



«Следствием установлено, в одном из ресторанов, расположенных в Марнеули, на почве ссоры обвиняемый острым предметом нанес разные повреждения гражданину М. О. 1999 года рождения и скрылся с места преступления. Потерпевший доставлен в одну из местных клиник. Обвиняемый был задержан по горячим словам. Следствие ведется по статье 19-108-й УК Грузии»,- говорится в информации МВД Грузии.





