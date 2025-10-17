Проведены обыски квартир, домов и личные обыски Гарибашвили, Лилуашвили, Парцхаладзе и 8 связанных с ними лиц

17.10.2025 18:43





В домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и ещё 8 лиц прошли обыски, - об этом сообщил на брифинге генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.



По его словам, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная денежная сумма.



«В рамках продолжающегося расследования различных уголовных дел, сегодня с 10:00 утра одновремено в 22 локациях в масштабе страны проведено масштабное мероприятие. В рамках совместного мероприятия проведены обыски жилых квартир, домов и личные обыски бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и связанных с ними 8 лиц. Изъяты различные электронные устройства, документация и крупная денежная сумма. По упомянутым делам активно проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия», - заявил Георгий Гваракидзе.





