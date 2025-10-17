МВД: Призываем участников и организаторов акции выражать протест в рамках закона

Министерство внутренних дел Грузии разъясняет, что означают изменения, внесённые в Кодексы об административных правонарушениях и Уголовный кодекс в связи со собраниями и манифестациями, и призывает участников и организаторов акции не совершать противоправных действий и не блокировать проезжую часть искусственным путём.



По заявлению ведомства, в противном случае МВД будет действовать в рамках полномочий, предоставленных законом.



«В случае манифестации, административный арест до 15 суток грозит участникам, а до 20 суток — организаторам за следующие действия: сокрытие лица маской или другим способом; наличие слезоточивого и/или ядовитого вещества; искусственное перекрытие проезжей части дороги, если это не продиктовано количеством участников собрания; установка временных конструкций, создающих угрозу или мешающих проведению собрания и/или действиям полиции по обеспечению общественного порядка и безопасности.



Любое из перечисленных действий при первом нарушении может повлечь административный арест, а в случае повторного нарушения (если лицо, уже подвергшееся наказанию, совершает это снова в течение года) — уголовную ответственность, предусматривающую лишение свободы сроком до одного года, а при неоднократных нарушениях — до двух лет.



Ещё раз призываем участников и организаторов акций выражать протест в соответствии с требованиями Закона Грузии «О собраниях и манифестациях», не совершать противоправных действий и не блокировать проезжую часть искусственно. В противном случае Министерство внутренних дел будет действовать в рамках предоставленного законом мандата, идентифицирует всех нарушителей и примет в отношении их соответствующие меры, предусмотренные законом», — говорится в заявлении МВД.





