МВД Грузии опровергает версию о заранее подпиленной ограде резиденции президента

17.10.2025 21:12





Экспертиза не подтвердила, что ограда резиденции президента Грузии, снесенная демонстрантами 4 октября, была заранее подпилена. Об этом глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил сегодня на брифинге.



«Говорить об этом неловко и даже смешно. Мы назначили дополнительную экспертизу. Мы спросили, есть ли на ограде следы порезки… Следов порезки нет», – сказал он.



По словам министра, проверка подтвердила, что ограждение было повреждено «в результате воздействия физической силы».



Версию о том, что ограда заранее была подпилена, озвучили несколько оппозиционных телеканалов. В подтверждение они привели кадры, которые МВД представило в качестве доказательств при задержаниях участников беспорядков.



Премьер Ираклий Кобахидзе ранее также комментировал тему. Он указал, что ограда была декоративной и не предназначалась для сдерживания толпы.



4 октября параллельно бойкотируемым оппозицией местным выборам в Тбилиси прошла протестная акция с заявленной целью «мирной революции». По призыву организаторов с проспекта Руставели часть демонстрантов направилась на улицу Атонели, где около десяти человек прорвались во двор президентского дворца. Полиция оттеснила протестующих. Столкновения продолжались еще пару часов.



Власти расценили эти события как попытку госпереворота. В оппозиции заявили о спланированной провокации для дискредитации мирного протеста и продолжения репрессий в отношении несогласных с курсом властей.



На сегодняшний день по делу задержаны 62 человека.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





