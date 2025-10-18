МВД Грузии напоминает о новых поправках к закону о собраниях и манифестациях

18.10.2025 11:01





Законодательные поправки, утвержденные Парламентом Грузии, вступили в силу 17 октября 2025 года. МВД Грузии еще раз разъясняет, что означают эти поправки.



Согласно новой редакции закона, следующие действия, совершенные во время собрания-демонстрации, влекут за собой административный арест на срок до 60 суток:



• Хранение огнестрельного и/или холодного оружия, взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся веществ, радиоактивных веществ или пиротехнических изделий;

• Хранение запрещенных предметов или веществ;

• В случаях, предусмотренных законодательством Грузии, участие в собрании, прекращенном по требованию Министерства внутренних дел.



Следующие действия, совершенные участниками собрания, влекут за собой административный арест на срок до 15 суток, а организаторами – до 20 суток:



• Сокрытие лица маской или другими средствами;

• Хранение слезоточивого газа и/или отравляющих веществ;

• Искусственное перекрытие проезжей части, если этого не требует численность участников собрания; Создание временного сооружения, создающего угрозу или препятствующего проведению собрания и/или обеспечению общественного порядка и безопасности полицией.



Лицо, совершившее любое из вышеуказанных действий, может быть подвергнуто административному аресту в первом случае, а в случае повторного совершения действия (совершения действия обвиняемым в течение 1 года) – уголовной ответственности, предусматривающей лишение свободы на срок до 1 года, а в случае повторного совершения действия – до 2 лет.



Кроме того, уголовная ответственность наступает за третье и более неповиновение полиции и/или оскорбление сотрудника полиции. Наказание за вышеуказанное действие – лишение свободы на срок до одного года, а в случае повторного совершения действия – до 2 лет.



«Мы вновь призываем участников и организаторов акции протеста выражать свой протест с соблюдением требований, установленных Законом Грузии «О собраниях и манифестациях», не совершать незаконных действий и не создавать искусственное перекрытие проезжей части.



В противном случае Министерство внутренних дел будет действовать в рамках предоставленных ему законом полномочий, выявлять всех нарушителей и принимать в отношении них соответствующие меры, предусмотренные законом», - говорится в заявлении МВД.





