Полиция задержала ограбившего 12 автомашин в Тбилиси
18.10.2025 11:04
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало Управления полиции Тбилиси МВД арестовали Дж.К., 2006 года рождения, по обвинению в краже.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
Следствием установлено, что 13 октября текущего года Дж.К. ночью в районе Сабуртало повредил лобовые стекла 12 автомобилей и похитил из них вещи.
В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий Дж.К. был задержан. Задержанный признался в совершении еще одной кражи в поселке Африка, совершенной им 8 октября.
Часть похищенного изъята полицией в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса.
