Полиция задержала ограбившего 12 автомашин в Тбилиси

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало Управления полиции Тбилиси МВД арестовали Дж.К., 2006 года рождения, по обвинению в краже.



Преступление наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.



Следствием установлено, что 13 октября текущего года Дж.К. ночью в районе Сабуртало повредил лобовые стекла 12 автомобилей и похитил из них вещи.



В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий Дж.К. был задержан. Задержанный признался в совершении еще одной кражи в поселке Африка, совершенной им 8 октября.



Часть похищенного изъята полицией в качестве вещественного доказательства.



Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса.





