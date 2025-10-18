|
Из домов Гарибашвили и других экс-чиновников изъяты более 7 млн долларов, дорогие часы и драгоценности
18.10.2025 18:35
Служба государственной безопасности Грузии распространяет детальную информацию о обысках, которые вчера были произведены в домах бывших высокопоставленных чиновников, и поясняет, что обыски прошли в домах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили, Отара Парцхаладзе, Ромео Микаутадзе, Михаила Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Сандро Лилуашвили и членов их семей.
В результате, по заявлению СГБ, из разных мест были изъяты наличные деньги, всего: 7 млн. 2 200 долларов США и 136 тысяч лари.
«Исходя из высокого общественного интереса, хотим предоставить обществу дополнительную информацию о комплексных мероприятиях, которые были проведены вчера.
Как уже известно, вчера, с 10:00 утра, в масштабах всей страны были произведены обыски в 24 квартирах и жилых домах. Также были проведены личные обыски. Мероприятия были проведены как в Тбилиси, так и Дедоплисцкарайском, Ванском, Чохатаурском и Боржомском районах. Были произведены обыски в домах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили, Отара Парцхаладзе, Ромео Микаутадзе, Михаила Чохели, Вано и Торнике Паркаули, Сандро Лилуашвили и членов их семей. В указанных мероприятиях принимало участие до 230 сотрудников прокуратуры и Службы госбезопасности Грузии.
В результате, из разных мест были изъяты наличные деньги, всего: 7 млн. 2 200 долларов США и 136 тысяч лари, 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящие картины, документация на нескольких тысяч листах, 50 единиц мобильных телефонов и 119 единиц электроприборов.
В настоящее время сотрудники следственной части СГБ Грузии и Генеральной прокуратуры Грузии совместно, в интенсивном режиме, изучают указанную документацию и информацию, хранящуюся на электронных носителях. Также осуществляется установление реального происхождения изъятых наличных денег, после чего будут запланированы дальнейшие следственно-оперативные мероприятия и правовое реагирование в отношении соответствующих лиц»,- заявили на брифинге в СГБ Грузии.
