Гражданин Турции арестован за попытку ввоза наркотиков
21.10.2025 10:39
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Центрального управления криминальной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали гражданина Турецкой Республики С.Б., 1995 года рождения, по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном ввозе на территорию Грузии.
Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненно.
В ходе проверки обвиняемого на погранично-пропускном пункте «Сарпи» сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств три упаковки наркотического средства «кокаин».
Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса.
