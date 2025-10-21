Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД: За последние два дня за нарушение правил проведения собраний и демонстраций арестованы 14 человек


21.10.2025   18:48


За последние два дня МВД арестовало ещё 14 человек за нарушение правил проведения собраний и демонстраций. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Кроме того, МВД призывает организаторов и участников акции соблюдать требования закона.

«За последние три дня министерство внутренних дел выявило 53 нарушения закона со стороны участников акции, из которых 42 являются нарушителями, часть из которых уже задержаны, в отношении остальных лиц ведется административное производство, и их дела в ближайшие дни будут рассмотрены в суде в административном порядке. Здесь мы хотели бы еще раз напомнить нарушителям, что в случае повторного совершения ими аналогичных противоправных действий они будут привлечены к уголовной ответственности. МВД еще раз призывает организаторов и участников акции соблюдать требования закона, в противном случае сотрудники правоохранительных органов будут действовать в соответствии с законом — выявят всех нарушителей и примут к ним соответствующие меры, предусмотренные законом», — заявил на брифинге Важа Сирадзе.


