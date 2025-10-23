|
Полиция Аджарии задержала двух человек по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц
23.10.2025 13:40
Сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий задержали двух лиц — Р.К., 1980 года рождения, и И.Л., 1979 года рождения, ранее судимого. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом группой лиц в особо крупном размере.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.
Следствием установлено, что обвиняемые в Аджарии в разное время путём обмана заключали договоры купли-продажи с лицами, заинтересованными в приобретении недвижимости, и таким образом завладели принадлежащими гражданам денежными средствами в крупном размере — в общей сложности 148 042 долларов США.
Расследование ведётся по частям 2 и 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии (мошенничество, совершённое группой лиц в крупном размере).
