Британия впервые перехватила российский военный корабль по приказу НАТО

23.10.2025 16:12





Эсминец Королевского флота Великобритании провел операцию по перехвату и сопровождению российского военного корабля «Вице-адмирал Кулаков» у своего побережья в Северном море, сообщает Sky News. Базирующийся в Портсмуте HMS Duncan был задействован Морским командованием НАТО.



Представитель Королевского флота сообщил, что это первый случай, когда корабль британских ВМС напрямую подчинялся Альянсу во время выполнения подобных задач. Также в небо был поднят вертолет Wildcat, который обеспечивал дополнительную разведку и визуальное наблюдение.



Операция длилась с 17 по 19 октября при участии ВМС Франции и вертолета NH90 ВВС Нидерландов. HMS Duncan контролировал движение российского противолодочного корабля из Северного моря через Ла-Манш до острова Уэсан в юго-западной части пролива.



Замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил, что «королевский флот готов реагировать на любую активность российского ВМФ» для защиты страны и ее территориальных вод. Капитан эсминца Дэн Ли добавил, что миссия продемонстрировала приверженность Британии «слаженному взаимодействию с союзниками по НАТО для обеспечения безопасности общих морских пространств». HMS Duncan и вместе с фрегатом HMS Somerset входят в состав оперативной группы Альянса SNMG1 по патрулированию вод северной Европы.



«Вице-адмирал Кулаков» — это большой противолодочный корабль проекта 1155, принятый на вооружение в 1981 году. В настоящее время он входит в состав Северного флота ВМФ РФ. На борту корабля могут размещаться до восьми пусковых установок ЗРК «Кинжал» (64 ракеты), два 100-миллиметровых артиллерийских орудия АК-100, четыре шестиствольных 30-миллиметровых пулемета АК-630М, два реактивных бомбомета РБУ-6000, две противолодочных установки «Раструб-Б», два вертолета Ка-27, а также восемь торпед 53−65К и 26 мин.





