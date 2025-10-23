В Грузии задержаны двое граждан за попытку ввоза 250 кг героина стоимостью 80 миллионов лари

23.10.2025 18:16





По данным МВД, через таможенный пункт Сарпи в Грузию пытались ввезти 250 килограммов героина общей стоимостью около 80 миллионов лари на «черном рынке».



Как заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, в результате операции были задержаны два ранее судимых гражданина Грузии, обвиняемые в незаконном приобретении, хранении и международном трафике наркотических средств в особо крупном размере.



«Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли очередной факт международного наркотрафика. Грузовой автомобиль, согласно таможенным документам, перевозил влажные салфетки и въехал в страну через пункт пропуска »Красный мост»», — сообщил Дарахвелидзе.



Во время досмотра груза на территории экономической зоны Батуми полицейские обнаружили в упаковках с влажными салфетками 2 907 свертков героина, общим весом 250 килограммов.



Кроме того, в доме одного из обвиняемых нашли еще две упаковки того же наркотического вещества.



Операция проводилась совместно сотрудниками Центрального департамента криминальной полиции МВД, Генеральной прокуратуры и Таможенного департамента Службы доходов Минфина.



Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





