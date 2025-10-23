В Грузии изъято 250 килограммов героина

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 250 килограммов героина, стоимость которого на так называемом чёрном рынке составляет около 80 миллионов лари, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. По делу задержаны двое граждан Грузии, ранее судимых за наркопреступления.



«Наказание за это преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненно.



Полученные в ходе расследования доказательства свидетельствуют о том, что грузовик, который, согласно таможенной документации, был загружен «влажными салфетками», въехал в Грузию из соседней страны через таможенно-пропускной пункт «Красный мост».



Сотрудники правоохранительных органов в ходе детального досмотра груза в Батумской таможенной экономической зоне изъяли 250 килограммов героина, тайно упакованного в 2907 упаковок с влажными салфетками. салфетки.



В результате дополнительных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу, в доме одного из обвиняемых также были изъяты 2 пакета с героином.



Полицейская операция проводилась сотрудниками Центрального управления криминальной полиции совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов.



Мы, совместно с другими соответствующими ведомствами, активно продолжаем комплексные мероприятия по выявлению лиц, причастных к наркопреступлениям, и привлечению их к уголовной ответственности.



Расследование ведется по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии.



Эта успешная полицейская операция в очередной раз подтверждает, что правоохранительные органы нашей страны обладают соответствующими ресурсами и профессионализмом для выявления и предотвращения подобных преступлений», — сказал Дарахвелидзе.





