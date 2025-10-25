|
Главы СГБ Грузии и Азербайджана провели встречу в Тбилиси
25.10.2025 19:38
Глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе принял главу Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиева, находившегося с официальным визитом в Тбилиси.
В ходе встречи стороны обсудили основные направления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном и будущие инициативы, направленные на дальнейшее углубление тесных связей в сфере безопасности.
«Был сделан акцент на активизации сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом. Было отмечено, что сотрудничество между службами безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит значительный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Кроме того, в ходе беседы были затронуты текущие процессы и вызовы в регионе…
После встречи Мамука Мдинарадзе и Али Нагиев возложили венки к Мемориалу героям, павшим в боях за территориальную целостность Грузии, и памятнику Гейдару Алиеву», — говорится в информации агентства.
