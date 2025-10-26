|
|
|
Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу троих граждан Китая
26.10.2025 14:57
Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу троих граждан Китая, арестованных в Тбилиси за попытку незаконного приобретения двух килограммов ядерного материала – урана.
Задержанные не признают своей вины. Их адвокаты ходатайствовали об освобождении под залог, однако это ходатайство не было удовлетворено.
По данным прокуратуры, члены преступной группы планировали незаконно приобрести в Тбилиси радиоактивный материал за 400 000 долларов США и затем незаконно переправить его в Китай через территорию Российской Федерации.
Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
|
|
|
