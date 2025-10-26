Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу троих граждан Китая


26.10.2025   14:57


Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу троих граждан Китая, арестованных в Тбилиси за попытку незаконного приобретения двух килограммов ядерного материала – урана.

Задержанные не признают своей вины. Их адвокаты ходатайствовали об освобождении под залог, однако это ходатайство не было удовлетворено.

По данным прокуратуры, члены преступной группы планировали незаконно приобрести в Тбилиси радиоактивный материал за 400 000 долларов США и затем незаконно переправить его в Китай через территорию Российской Федерации.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна