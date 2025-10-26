|
Двое иностранцев задержаны в Батуми за пособничество сбыту наркотиков
26.10.2025 18:04
Двух иностранных граждан задержали в Батуми по обвинению в пособничестве сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Возраст задержанных – 26 и 22 года.
По итогам личных обысков, а также из закладок, на которые указали обвиняемые, полиция изъяла наркотические вещества в крупном размере – мефедрон, метадон и альфа-ПВП.
В качестве доказательств из дома одного фигуранта забрали материалы, необходимые для упаковки наркотиков.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260-4 УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.
