Двое иностранцев задержаны в Батуми за пособничество сбыту наркотиков


26.10.2025   18:04


Двух иностранных граждан задержали в Батуми по обвинению в пособничестве сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Возраст задержанных – 26 и 22 года.

По итогам личных обысков, а также из закладок, на которые указали обвиняемые, полиция изъяла наркотические вещества в крупном размере – мефедрон, метадон и альфа-ПВП.

В качестве доказательств из дома одного фигуранта забрали материалы, необходимые для упаковки наркотиков.

Расследование ведётся по статьям 260 и 260-4 УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное заключение.


