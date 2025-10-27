Продолжается проверка законности расходования грантовых средств, выделенных Агентством сельского развития - Минфин

27.10.2025 21:17





По данным Следственной службы Минфина, продолжается проверка законности расходования грантовых средств, выделенных Агентством сельского развития.



По данному делу еще в августе сообщали, что в июле задержаны начальник департамента проектов и технического обеспечения агентства Торнике Капанадзе и ещё 12 человек.



Согласно заявлению, опубликованному 27 октября, следственная служба 24 октября 2025 года задержала ещё одного участника организованной группы.



Расследование показало, что руководители группы получили доступ к данным 219 бенефициаров программы «Модернизация молочной отрасли и доступ к рынку». Они предлагали помощь в оформлении документов и гарантированное получение гранта, взамен требуя часть перечисленных средств.



Из 12 935 750 GEL, выделенных Агентством сельского развития в виде грантов, 8 824 695 GEL действительно пошли на реализацию проектов, а оставшиеся 4 111 054 GEL участники организованной группы присвоили незаконно.



Кроме того, члены группы получили от агентства по другой государственной программе - софинансирование сельскохозяйственной техники и развитие перерабатывающих и складских предприятий, и дополнительные 1 559 739 GEL, которые также были незаконно присвоены.



На данном этапе подтверждено, что обвиняемые мошенническим путём завладели 5 670 793,2 GEL из бюджета и легализовали незаконный доход на сумму 3 008 906,67 GEL



Для сокрытия преступления использовались поддельные документы и аудиторские заключения. Незаконно полученные средства направлялись на покупку недвижимости и транспорта, оформленных на подконтрольных лиц.

Всё имущество арестовано.



Всего по уголовному делу к ответственности привлечён 21 человек.





