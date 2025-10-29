Один человек задержан по обвинению в трэфикинге

29.10.2025 11:37





Сотрудниками МВД в результате проведенных совместно с Генеральной прокуратурой оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в торговле несовершеннолетним, предоставлении помещения для проституции и содействии проституции задержан Л.Х., 1997 года рождения.



Как говорится в информации, распространенной МВД, данное преступление карается лишением свободы на срок до 12 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемый, завербовал для сексуальной эксплуатации, зная заранее, несовершеннолетнюю девушку и устроил её на работу в один из принадлежащих ему массажных салонов. В частности, по указанию обвиняемого, несовершеннолетняя оказывала сексуальные услуги клиентам салона за определённую денежную плату. Из полученных следствием доказательств также выясняется, что половину заработанных таким образом денег несовершеннолетняя отдавала Л.Х.



В результате проведенных правоохранителями следственных действий Л.Х. был задержан в качестве обвиняемого. Расследование ведётся по статьям 254, ч. 1, ч. 2 и ч. 1 статьи 143 секунда Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





