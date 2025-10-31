МВД Грузии закупает 40 дронов на сумму свыше миллиона лари

31.10.2025 16:48





Министерство внутренних дел Грузии объявило тендер на закупку беспилотных летательных аппаратов (дронов) для нужд своих структурных подразделений.



Согласно тендерной документации, ведомство намерено приобрести 40 дронов разных размеров на общую сумму до 1 066 000 лари.



Планируется закупка:



• 26 малых дронов высокой классификации,

• 12 средних дронов,

• 2 крупных дронов.



В тендере указано, что техника должна быть новой, заводского производства, не бывшей в эксплуатации, полностью исправной и соответствующей всем техническим требованиям.



Поставщик обязан иметь сервисный центр в Тбилиси и провести обучение сотрудников МВД по эксплуатации крупных дронов.



Приём заявок начнётся 26 ноября 2025 года и завершится 1 декабря.



Победитель тендера должен будет поставить дроны в течение 70 дней после подписания контракта, но не ранее 12 января 2026 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





