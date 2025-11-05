МВД провело спецоперацию против причастных к «воровскому миру»

По данным МВД, в ходе спецоперации против «воровского мира» в селе Кабалы, подлежавший задержанию Мирза Алиев открыл огонь по бойцам спецназа. В результате один из спецназовцев получил тяжёлое ранение в грудь, а Мирза Алиев был ликвидирован ответным огнём.



«В результате принятых мер по 5 уголовным делам нами арестованы 34 человека по обвинению в участии в так называемом «воровском мире», поддержке деятельности «воровского мира» и обращении к члену «воровского мира». Семерым, в том числе двоим находящимся в пенитенциарном учреждении, а также четверым находящимся за рубежом, и одному «вору в законе», были заочно предъявлены обвинения.



Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — заявил Александр Дарахвелидзе, заместитель министра внутренних дел Иванишвили Геки Геладзе.





