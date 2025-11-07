Полиция задержала еще одного человека за групповое насилие в одном из супермаркетов

07.11.2025 11:49





По обвинению в организации группового насилия, совершенного в одном из супермаркетов в Тбилиси, и участия в нём, полиция задержала еще одного человека.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По информации ведомства, речь идет о деле о насилии в отношении сотрудников одного из супермаркетов, совершенного ночью 2 ноября, по которому уже задержаны Манана Гиоргобиани и еще 4 лица.



«В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий, сотрудники Главного управления Ваке-Сабурталинского района Департамента полиции города Тбилиси МВД Грузии, по обвинению в организации группового насилия и участия в нем, задержали еще одно лицо – Ш. А. 1997 года рождения.



По указанному уголовному делу уже задержаны: Манана Гиоргобиани 1970 г. р. Дж. Ч. 2000 г. р., Л. Г. 1999 г. р. и Д. К. 1995 г. р..



Следствием было установлено, что поздно ночью 2 ноября обвиняемый принимал участие в совершении группового насилия в отношении двух сотрудников одного из тбилисских супермаркетов.



Установлены лица всех участников указанного дела, и они задержаны в качестве обвиняемых.



Им грозит до 9 лет лишения свободы»,- говорится в информации МВД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





