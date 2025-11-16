МВД: Полиция изъяла огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержаны 3 человека

16.11.2025 12:47





Полиция изъяла огнестрельное оружие и боеприпасы в Западной Грузии. Задержаны 3 человека.



Сотрудниками Управления полиции региона Самегрело-Земо Сванети МВД задержаны трое ранее судимых лиц – А.К., 1974 года рождения, Б.Г., 1990 года рождения, и Г.Ф., 1983 года рождения. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также в незаконном выращивании и посадке наркотических растений.



В результате обыска в личных и жилых помещениях обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов изъяты различные виды огнестрельного оружия в качестве вещественных доказательств.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в жилом помещении одного из задержанных – А.К. – также изъяты специальная теплица и «марихуана», предназначенная для выращивания наркотических растений.



Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



«Расследование ведется по статьям 236, 260 и 265 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении ведомства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





