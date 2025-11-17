Министр обороны Германии: Война между Россией и НАТО может начаться в 2029 году

Министр обороны Германии заявил, что война между Россией и НАТО может начаться в 2029 году. Об этом Борис Писториус сообщил в интервью немецким СМИ.



«Этот вопрос остаётся спекулятивным. Военные эксперты и спецслужбы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооружённые силы до такого уровня, чтобы иметь возможность ударить по одной из стран на восточном фланге НАТО. Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Сейчас появились мнения, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки утверждают, что нынешнее лето стало последним мирным», — отметил Писториус.



Министр обороны Германии подчеркнул, что ситуация с угрозами со стороны России в последние годы сильно изменилась, хотя осознание этого пришло только в 2022 году.



«Сейчас уже ясно, что Москва — это крупный противник, который действует максимально беспощадно и империалистически. Поэтому нам нужно быть ещё лучше подготовленными», — заявил глава немецкого оборонного ведомства.



По его словам, НАТО не должно создавать впечатление, будто не способно защитить себя. По словам Писториуса, у Североатлантического альянса есть значительный потенциал сдерживания как обычного, так и ядерного, а у Германии — боеспособные вооружённые силы, но их необходимо лучше оснащать.



На заявление министра обороны Германии отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявившая: «Теперь уже бесспорно, кто является агрессором».







