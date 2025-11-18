|
В Тбилиси полиция изъяла наркотики в крупном размере - арестован гражданин Ирана
18.11.2025 10:41
Сотрудники полиции Тбилиси изъяли 35 килограммов наркотического вещества «марихуана», расфасованного в 146 упаковок, общая стоимость которого на так называемом черном рынке составляет около 3 миллионов лари.
Гражданин Исламской Республики Иран И.И., 1993 года рождения, арестован по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотиков в крупном размере.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли крупное количество наркотического вещества «марихуана» и материалы, необходимые для его упаковки, из специального тайника, оборудованного в доме задержанного.
Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса Грузии.
