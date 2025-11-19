Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Один человек задержан за ранение гражданина Индии


19.11.2025   11:49


Сотрудники Ахметского районного отделения полиции Кахетии, 1988 года рождения, ранее судимый, задержали Д.И. по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Преступление карается лишением свободы на срок до 4 лет.

«Следствием установлено, что в ходе спора из-за жилищного вопроса в Ахметском муниципалитете обвиняемый нанес соседу М.С., 1973 года рождения, ножевое ранение в нижнюю конечность холодным оружием.

Раненый доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

По горячим следам полиция задержала Д.И. в качестве обвиняемого», – сообщает МВД.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства орудие совершения преступления – нож.

По факту умышленного причинения менее тяжкого вреда здоровью ведется расследование по статье 118 УК РФ.


