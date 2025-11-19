Один человек задержан за ранение гражданина Индии

Сотрудники Ахметского районного отделения полиции Кахетии, 1988 года рождения, ранее судимый, задержали Д.И. по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.



Преступление карается лишением свободы на срок до 4 лет.



«Следствием установлено, что в ходе спора из-за жилищного вопроса в Ахметском муниципалитете обвиняемый нанес соседу М.С., 1973 года рождения, ножевое ранение в нижнюю конечность холодным оружием.



Раненый доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.



По горячим следам полиция задержала Д.И. в качестве обвиняемого», – сообщает МВД.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства орудие совершения преступления – нож.



По факту умышленного причинения менее тяжкого вреда здоровью ведется расследование по статье 118 УК РФ.





