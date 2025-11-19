|
|
|
Один человек задержан за ранение гражданина Индии
19.11.2025 11:49
Сотрудники Ахметского районного отделения полиции Кахетии, 1988 года рождения, ранее судимый, задержали Д.И. по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Преступление карается лишением свободы на срок до 4 лет.
«Следствием установлено, что в ходе спора из-за жилищного вопроса в Ахметском муниципалитете обвиняемый нанес соседу М.С., 1973 года рождения, ножевое ранение в нижнюю конечность холодным оружием.
Раненый доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
По горячим следам полиция задержала Д.И. в качестве обвиняемого», – сообщает МВД.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства орудие совершения преступления – нож.
По факту умышленного причинения менее тяжкого вреда здоровью ведется расследование по статье 118 УК РФ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна