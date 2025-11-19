|
|
|
Полиция арестовала заключенного, сбежавшего из турецкой тюрьмы
19.11.2025 12:50
В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Миграционного департамента МВД задержали гражданина Турции Б.Г., 1997 года рождения, находившегося в стране без законных оснований. Информация распространяется МВД.
По данным ведомства, задержанный разыскивался за кражу, нанесение телесных повреждений, мошенничество и побег из тюрьмы.
В результате тесного взаимодействия Миграционного департамента и Центрального управления уголовной полиции МВД было установлено, что задержанный разыскивается правоохранительными органами Турецкой Республики на национальном уровне за различные преступления, а именно: кражу, нанесение телесных повреждений, мошенничество и побег из тюрьмы.
Сотрудники Департамента миграции осуществили депортацию гражданина Турции с погранично-пропускного пункта Вале, где задержанный был передан правоохранительным органам Турецкой Республики для принятия в отношении него мер пресечения.
Департамент миграции регулярно осуществляет специальный иммиграционный контроль в целях обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».
|
|
|
