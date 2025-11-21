Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Азербайджана


21.11.2025   13:11


Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Азербайджанской Республики. Документ подписали министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе и министр внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаят Эйвазов.

Соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению существующего партнёрства между соответствующими ведомствами двух стран, в том числе в направлении предотвращения, выявления и пресечения преступлений.

Сферы сотрудничества, предусмотренные документом, включают такие приоритетные направления, как: незаконный оборот наркотических средств, киберпреступность, торговля людьми, незаконная миграция и преступления против собственности. Помимо этого, между сторонами состоялась двусторонняя встреча в расширенном формате, в ходе которой обсуждались отраслевые реформы, текущие проекты, а также важность обмена информацией и опытом в рамках полицейского сотрудничества.

Министры вновь подчеркнули существующее плодотворное сотрудничество и выразили готовность к дальнейшему укреплению связей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна