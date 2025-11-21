|
Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Азербайджана
21.11.2025 13:11
Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Грузии и Азербайджанской Республики. Документ подписали министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе и министр внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаят Эйвазов.
Соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению существующего партнёрства между соответствующими ведомствами двух стран, в том числе в направлении предотвращения, выявления и пресечения преступлений.
Сферы сотрудничества, предусмотренные документом, включают такие приоритетные направления, как: незаконный оборот наркотических средств, киберпреступность, торговля людьми, незаконная миграция и преступления против собственности. Помимо этого, между сторонами состоялась двусторонняя встреча в расширенном формате, в ходе которой обсуждались отраслевые реформы, текущие проекты, а также важность обмена информацией и опытом в рамках полицейского сотрудничества.
Министры вновь подчеркнули существующее плодотворное сотрудничество и выразили готовность к дальнейшему укреплению связей.
