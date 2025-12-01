Экс-глава МВД Гомелаури подтверждает, что на балансе МВД имеется отравляющее вещество, о котором говорится в статье BBC

Бывший министр внутренних дел Грузии правительства «Грузинской мечты» Вахтанг Гомелаури подтверждает, что вещество, о котором идет речь в журналистском расследовании BBC, действительно имеется в наличии у МВД Грузии.



В то же время Гомелаури утверждает, что это вещество было приобретено еще правительством Саакашвили, а правительство "Грузинской мечты" его не применяло.



«Эти вещества, о которых идёт речь, действительно были закуплены МВД и использовались им, но только до 2012 года. Если не ошибаюсь, последняя закупка была сделана в 2009 или 2010 году, с тех пор МВД их не закупало и не использовало.

Могу с полной ответственностью заявить, что «нацисты» раскопали кота!» — заявил бывший министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.



