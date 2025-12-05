СГБ допросило экс-министра внутренних дел Грузии

Служба государственной безопасности допросила бывшего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщает информационное интернет-агентство InterpressNews.



Экс-глава МВД был допрошен в связи с материалами расследования, подготовленными BBC.



Напомним, BBC подготовила и опубликовала материалы расследования, согласно которым во время разгона протестов в ноябре-декабре 2024 года использовалось вещество «камит». После публикации вышеупомянутого материала Служба государственной безопасности начала расследование по двум статьям: «превышение должностных полномочий и содействие иностранной организации во враждебной деятельности».





