СГБ допросило экс-министра внутренних дел Грузии


05.12.2025   16:07


Служба государственной безопасности допросила бывшего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщает информационное интернет-агентство InterpressNews.

Экс-глава МВД был допрошен в связи с материалами расследования, подготовленными BBC.

Напомним, BBC подготовила и опубликовала материалы расследования, согласно которым во время разгона протестов в ноябре-декабре 2024 года использовалось вещество «камит». После публикации вышеупомянутого материала Служба государственной безопасности начала расследование по двум статьям: «превышение должностных полномочий и содействие иностранной организации во враждебной деятельности».


